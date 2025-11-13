一名50歲男子健檢時發現胰臟長出0.5公分的腫瘤，讓他痛定思痛，下定決心改變生活方式，不再熬夜，並培養運動習慣。肝膽腸胃科醫師林相宏表示，男子回診時體重變瘦6公斤、體脂肪也下降8%，脂肪肝和糖尿病前期等病灶均有明顯好轉，更坦言「現在是我人生最快樂的時候」。

林相宏在臉書發文表示，這名男子因家族病史定期接受胰臟癌篩檢，結果從內視鏡超音波影像中，發現一顆0.5公分的神經內分泌瘤，所幸腫瘤為低惡性度，目前只需持續且密切追蹤，尚不需其他治療介入。

然而，胰臟長腫瘤的消息，讓男子一度無法接受，但後來他仍痛定思痛，停下腳步思考「如果我所剩的時間不多，剩下的人生要的是什麼」。這個問題成為轉折點，促使他放慢手邊的工作，開始注重飲食和睡眠，並戒除熬夜的習慣、培養運動及健身方面的興趣。

林相宏提到，男子回診時不僅體重變瘦6公斤，體脂肪更下降8%，原本的糖尿病前期、脂肪肝等病灶都有好轉，整個人的精神和心情都好很多，還很開心地說「現在是我人生最快樂的時候」，也更懂得珍惜身體、生命和身邊的人。

新光醫院癌症防治中心官網衛教資訊提到，吸菸是胰臟癌最重要的危險因子，癮君子罹患此癌的危險性是不吸菸者的2至3倍；慢性胰臟炎及糖尿病的患者，也有較高的機會罹患此疾病，另喝酒、飲食太油膩、肥胖也與胰臟癌發生有關。

新光醫院表示，約5至10%的胰臟癌患者可能是家族遺傳，少數遺傳基因突變，導致家族性慢性胰臟炎的患者，一生中發展出胰臟癌的危險性約為40至75%。