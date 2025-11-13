全台約1.2萬名「第一型糖尿病」患者，過半為兒童、青少年，需終生仰賴胰島素注射與血糖監測。醫師指出，第一型糖尿病出現年輕化趨勢，且7成可能併發酮酸中毒或嚴重低血糖，年紀越小越嚴重，長期下來憂鬱症風險也提高，呼籲給付要更長期、社會也要給予更多支持。

台大醫院小兒內分泌科主治醫師童怡靖說明，第一型糖尿病是自體免疫疾病，可能由環境因素誘發，例如腸病毒、新冠病毒。發病特徵與第二型糖尿病相同，但會出現「多吃、多喝、多尿、體重減輕」症狀。

據統計，每年約有380名新發生個案，全台約有1.2萬名第一型糖尿病患者，有6成為兒童及青少年，發病高峰集中在10～14歲，但0～9歲上升明顯，有年輕化趨勢。其中，約7成初診即併發酮酸中毒，3成以上曾發生嚴重低血糖，年齡越小越嚴重。

今年8歲的偉偉，3歲時在澎湖旅行時突然昏倒，緊急送到急診，發現是急性酮酸中毒，確診第一型糖尿病轉入加護病房。偉偉媽媽說，即將升小學時，學校更曾以「照顧困難」為由婉拒，所幸現在的小學校長、老師和同學都很溫暖，校護也有照顧經驗，期望社會完善相關教育。

偉偉今天也出席活動，活蹦亂跳的他分享，自己已能自主測血糖、打胰島素管理病情，還主動向同學分享糖尿病知識。他說，一開始打針很怕，也覺得自己跟別人不一樣，其他小朋友不用打針、測血糖，但他了解是因為胰島素不夠、需要治療，久了也就習慣了，班上同學還會提醒自己。

童怡靖說明，第一型糖尿病併發症中，最多為酮酸中毒，嚴重恐導致腦水腫致死；次高為低血糖，小朋友多動，可能不自知，造成潛在腦損傷、學習障礙，因此家長應提高警覺心。由於第一型糖尿病無法痊癒，患者終生需仰賴胰島素注射與血糖監測。

童怡靖表示，患者一年內平均要進行1460～3650次血糖監測、胰島素注射約1460次，等於一天至少打針4次，平均下來患者一天要花192分鐘處理血糖相關問題，久了可能疲倦、有壓力，患者憂鬱症比例較高，青少年情緒問題盛行率為一般人3倍。

第一型糖尿病治療部分，童怡靖指出，健保目前給付胰島素、一天4次血糖監測以及一年最多2次連續血糖監測，至於胰島素幫浦、胰島素輸注系統，健保則未給付，期望未來放眼國際，讓給付更長期全面。

中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅表示，第一型糖尿病不只是個人疾病，而是整個家庭都要一起照護，大多家庭需自費每月4000元以上耗材費用，胰島素幫浦未納入健保、單機價格超過20萬，對一般家庭是沉重負擔，期望未來政府給予更多協助，減輕病友負擔。