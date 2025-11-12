情緒不佳，可能是身體的代謝機制出狀況。多項研究指出，胰島素阻抗會使憂鬱症風險上升1成5，即使血糖值正常，若細胞對胰島素反應遲鈍，也可能出現情緒低落。常熬夜的上班族、體脂肪高的人，及長期節食或暴食者都是這類代謝型憂鬱症的高風險群。

糖尿病的成因多與人體內控制血糖的胰島素作用失靈有關，薛曉晶在臉書引述多篇研究指出，成年人即使未罹患糖尿病，胰島素敏感度下降、形成胰島素阻抗，憂鬱症風險就會顯著上升1成5，這是因胰島素阻抗會引發身體慢性發炎反應，並影響大腦的神經傳導，使其進入低能量與高壓力模式。

當細胞對胰島素反應遲鈍時，大腦獲取的葡萄糖也會減少，「快樂荷爾蒙」血清素與多巴胺的合成更跟著下降，導致情緒低落、焦慮與專注力下降，從而陷入代謝型憂鬱症。她提醒民眾出現情緒起伏大、睡眠品質差、常疲倦卻查不出原因，應留意是否與代謝異常有關。

3高風險族群要留意

一、熬夜族與高壓上班族：長期睡眠不足會抑制胰島素敏感度，影響血糖調控。

二、體脂高但體重正常者（外瘦內肥的TOFI族）：內臟脂肪的發炎物質會干擾血清素分泌，導致情緒波動。

三、長期節食或暴食者：飲食習慣導致血糖劇烈波動，干擾大腦的能量控制與供應。

3黃金法則養出「快樂胰島素」

一、飲食調整：用全穀類、豆類、蔬果取代精緻澱粉，讓血糖升降曲線平穩；減少含糖飲料與甜點攝取，避免血糖快速飆升與下降。

二、聰明補充：鮭魚、鯖魚等深海魚類或亞麻仁籽油含Omega-3脂肪酸，能幫助抗發炎、促進血清素生成；全穀類、豆類與深綠色蔬菜含維生素B群，能協助能量代謝與壓力調節；堅果、可可、莓果等含鎂與多酚，有助於放鬆神經、提升腦部血流並穩定睡眠。

三、規律運動：每周至少進行2次中高強度的阻力訓練，例如重訓或肌力練習，並累計150分鐘的快走、慢跑或游泳等有氧運動。肌肉是天然的血糖回收站，能有效地利用葡萄糖、提升胰島素敏感度，幫助穩定血糖。