隨著年齡增長，罹患慢性病機會也會跟著升高。腎臟科醫師江守山表示，最新研究發現，中風、失智症與憂鬱症共同具有17種危險因子，而降低這3種風險的最佳方法就是更活躍，多參與需要解決問題的休閒活動，例如玩拼圖，就是一個簡單且有效的活動。

江守山在臉書粉專發文指出，2025年刊登在《神經外科與精神病學雜誌》的一篇研究，美國麻省總醫院布萊根醫院的研究人員查閱了先前發表有關於中風、失智症與憂鬱症的研究，進行統合分析，結果發現了這3種疾病，共同具有17個不斷出現的危險因子。

多從事需解決問題的休閒活動

江守山表示，在這17個危險因子中，最大的危險因子是高血壓，其次為嚴重腎臟病，降低這3種疾病風險的最佳方法，就是要更活躍，多參與需要解決問題的休閒活動，例如玩拼圖，就是一個簡單又有效的活動。

江守山表示，除了高血壓與腎臟病之外，另外15個與中風、失智症和憂鬱症共同相關的危險因子，還包括吸菸、體重過重、高膽固醇、高血糖、過量飲酒、不當飲食、聽力損失、慢性疼痛、久坐的生活方式、缺乏目標、壓力大、憂鬱症狀、睡眠不足、社會參與度低與少進行能促進認知的休閒活動。

3種疾病互為影響

江守山表示，研究發現，中風、失智症和憂鬱症這3種疾病相互影響，罹患一種疾病時，會大大增加罹患另一種疾病的機率，不過，也就是因為彼此之間存在著關聯性，改善任何的風險因素，都可降低這3種疾病的發生率。

★《中時新聞網》：吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！