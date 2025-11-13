許聖梅（左）、陳宥心同框討論生子議題。（和展影視提供）

由謝震武律師主持的高點綜合台《震震有詞》，最新一集「匆匆忙忙求子路！打針嚐偏方、委屈閒言肚裡吞？」邀請藝人陳宥心、資深媒體人許聖梅、婦產科權威詹景全醫師與民俗專家小煜老師，共同揭開現代夫妻為求一線生機所經歷的醫學煎熬與偏方陷阱。

陳宥心在尋求西醫協助前，先歷經了中藥調身體，每天吃到反胃。最終選擇試管嬰兒，從痛苦的輸卵管攝影開始，到每天在肚皮與屁股注射安胎針和油針，「為了求子很心酸想哭！」。由於她是罕見的「單角子宮」只有一側發育，所以僅有單邊的輸卵管和卵巢有功用的，一次只能植入一顆受精卵，過程異常艱辛，她特別感謝先生每天幫她打針，給予極大的情感支持。

陳宥心透露在絕望之際，也曾聽過或試著嘗試偏方，像是生吞蝌蚪但因找不到蝌蚪便以「青蛙下蛋」飲品代替。最令人震驚的是，有朋友竟鼓勵她到大陸找管道，將「死胎、胚胎絞肉包成餃子」食用，聲稱可以讓「成型的嬰靈種植到體內」，讓現場來賓一陣譁然。

民俗專家小煜老師嚴正提醒，絕不鼓勵吃來路不明或帶有怨氣的「屍體」求子，「屍體本身有怨氣，轉世成為你小孩後，可能不是來報恩。」

民俗專家小煜老師沉痛呼籲，至今仍有許多神棍利用求子心切的夫妻進行詐騙，強調任何聲稱可以「雙修」或「驅鬼」的儀式，「百分之百都是騙人的」，提醒觀眾務必保持警惕。