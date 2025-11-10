周日早些時候，美國總統川普在社群媒體上發文嘲諷反對關稅的人，並稱「一人至少2000美元的紅利（不包括高收入族群！）將普發給所有人」。

貝森特周日在接受美國廣播公司（ABC）節目「本周」（This Week）訪問時，也被問到這件事。貝森特表示，他還沒有與川普總統談過這個想法，但「這2000美元分能以很多種形式、很多種方式來發放。它可以是現在我們在川普總統政策中所見到的減稅措施，如小費免稅、加班費免稅、社保免稅，以及汽車貸款可以抵稅等。

美國最高法院上周三（11月5日）召開辯論庭，對川普依據1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收的大規模關稅措施提出嚴厲的質問，使這些關稅最終可能被推翻的預期升高。一旦這些關稅被裁定違法逾權，那麼川普政府可能得退還已經徵收的逾1000億美元稅款，而其第二個任期的核心政策也形同被判死刑。

川普總統曾表示，如果法院判決他敗訴，那對美國來說將是一場「災難」。

上周四，他改口承認因為他實施的關稅措施，美國消費者要花更多錢採購商品，但他仍堅稱其關稅政策總體而言給美國人帶來好處。川普並證實其政府將著手準備關稅的「B計畫」，以應對最高法院的裁決。

周日川普在Truth Social上發文稱美國「正在獲得數兆美元收入，很快將開始償還我們高達37兆美元的巨額債務」。

當被問及川普此番發言時，貝森特向ABC節目表示：「未來幾年，我們可能獲得數兆美元收入，但關稅的真正目標是讓貿易重新達成平衡，並使貿易更為公平」。