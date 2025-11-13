川普這個試圖罷黜聯準會決策官員的舉措在美國史上前所未見，將挑戰該央行的獨立性。

司法部請求最高法院撤銷一項暫時阻止川普開除庫克的法院裁決，最高法院法官上個月表示，在決定是否駁回下級法院裁定之前，他們將先聽取各方主張。

1913年，在設立聯準會時，美國國會通過《聯準會法案》（Federal Reserve Act），明文訂立避免央行受政治干預的種種規範。根據該法，美國總統必須有「正當事由」，才能解除聯準會理事職務。惟該法案既沒有對何謂「正當事由」做出明確定義，也沒有就如何解除聯準會理事的程序建立規範。此外，這項法律也從來沒有在法庭上受過檢驗。

由民主黨籍前總統拜登任命，庫克是第一位擔任聯準會理事的非裔女性。

美國總統川普在8月底宣布「立即」開除庫克，她隨即一狀告上法院。當時庫克表示：「川普總統宣稱有理由開除我，但於法並不存在任何理由，所以他無權這麼做，這只是因為我的貨幣政策立場而要開除我的藉口」。

9月9日華盛頓特區地區法官Jia Cobb做出裁決，川普政府宣稱庫克在「上任前」涉嫌犯下房貸詐欺罪，這可能不足以成為開除她的理由。川普政府立刻提起上訴。

庫克已經否認川普的指控。

9月15日華盛頓特區巡迴上訴法院以2比1駁回了川普政府要暫停執行Cobb法官裁決的請求。

自今年初重返白宮以來，川普便以「遲遲不降息」為由一再公然抨擊聯準會及其主席鮑爾，之後又想直接開除聯準會理事庫克，令外界擔心美國央行能否在決定政策時維持其獨立性。