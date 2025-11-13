美國政府關門長達43天，創下史上最長紀錄，導致官方經濟數據陷入停擺。白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）警告，10月的消費者物價指數（CPI）與非農就業報告可能「永遠不會發布」。市場擔憂，聯準會（Fed）在缺乏明確數據下，降息決策將面臨更大挑戰。

政府關門衝擊統計系統 官方數據陷入黑洞

CNBC等外媒報導，萊維特12日在白宮指出，雖然國會的預算僵局有望解除，但這次長時間的關門事件，恐對政府部門蒐集資料的能力造成「永久性損害」。她直言，民主黨的政治拉鋸「或許已傷害了聯邦統計系統」，10月的CPI與非農報告可能無法公布，讓Fed官員「在摸黑中決策」。

華爾街最重視的官方經濟數據，包含每月的非農就業報告與CPI，皆由勞工部勞工統計局（BLS）負責。此外，零售銷售、進出口數據及個人支出與所得統計也全數受影響，經濟分析恐因此失準。

經濟成長率恐大減 白宮與高盛看法分歧

萊維特補充，政府關門可能讓美國第四季（10至12月）國內生產毛額（GDP）成長率削減最多2個百分點。

美國國家經濟委員會會長哈塞特（Kevin Hassett）同日發表談話時也指出，預算僵局或已讓本季GDP下降至多1.5個百分點。不過，高盛則較為樂觀，認為關門雖拖慢統計作業，但對就業數據品質的實際衝擊「相對有限」。

聯準會恐摸黑開會 降息時機更加難測

花旗經濟學家日前預測，9月非農就業報告或將於本周五（11月14日）或下周一、周二發布，時間點仍不確定。

聯準會平時仰賴政府發布的通膨與就業資料，作為調整利率的依據。若通膨數據偏高，Fed可能維持高利率，推升美元走強、資金回流美國，壓抑新興市場資金動能。

Fed預定12月9日至10日召開貨幣決策會議，但若白宮預測成真，屆時官員可能只拿到「不完整的經濟概況」。主席鮑爾先前曾表示，面對就業放緩與通膨居高的雙重壓力，內部對利率政策分歧加劇，暗示12月「未必降息」的可能性。