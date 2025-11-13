陳姓護理師騎車自摔，救護人員到場協助。（民眾提供）

施工單位管線遷移回填不平整。（民眾提供）

新北市淡水區竹圍民權路13日下午發生一起自摔事故，1名台北榮總陳姓護理師騎車上班途中，疑似壓到前一晚施工後未整平的路面凹凸不平，當場重摔在地、臉部血流滿面，倒臥車道動彈不得，畫面怵目驚心。救護人員到場後立即替她止血包紮，並緊急送往台北榮總急救。

新北市消防局13日下午2時56分接獲報案，稱民權路往北市方向上有女子摔車受傷。警消到場時，女子倒在路中央，臉部、手部染滿鮮血，周圍散落便當及私人物品，安全帽滾落在一旁，路面血跡斑斑。

事故現場的柏油路面有明顯高低落差，邊緣隆起不平整，而該處正是 12日晚間中華電信進行管線遷移作業後的復舊路段。地方居民也指出，當天早上許多機車經過時都「明顯彈了一下」，疑似施工未壓平即放行車輛，護理師騎經該段時壓到高低落差的路面，導致車身瞬間失衡而自摔。

據了解，受傷女子為36歲陳姓護理師，倒地後意識清楚，但左半側臉部撕裂傷，血流不止，事發時正要前往醫院上班，未料卻因此重傷送醫。