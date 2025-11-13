市府團隊前往屢遭查獲色情的養生館執行斷水斷電。（警方提供）

北市中山區中山北路2段與民生東路口的巷內，有色情養生館隱身於住宅大樓地下室，假借養生館名義掛羊頭賣狗肉，以合法掩飾非法，暗中媒介性交易，入侵住宅區，遭轄區中山分局3度查獲，昨（12）日市府團隊前往執行斷水斷電處分，徹底斬斷不法生存空間。

中山分局13日發布新聞稿指出，該址色情養生館經警方蒐證、調查，分別於113年11月及114年2、9月連續3次查獲非法經營性交易，共計查獲26人，相關行為人除依涉嫌妨害風化移送及裁罰外，另報請市府都市發展局依法裁處業者罰鍰並停止建築物供水、供電。

警方表示，為展現市政團隊堅決掃蕩色情的行動力，昨日上午中山分局會同北市建築管理工程處、台灣電力公司及自來水公司執行斷水斷電處分，徹底斬斷不法生存空間。

中山分局強調，今（114）年以來已取締色情營業場所22件，比去（113）年13件，大增9件，警方將持續強力掃蕩不法色情業者，並結合市政府單位執行斷水斷電等行政處分，營造市民優質生活環境。