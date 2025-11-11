水豚逃家記！「小豬」跳高牆越獄 園方：已返回禁足反省

新北萬里亮山川休閒農場近日上演一場「水豚逃家記」。園區飼養的1隻雄性幼豚「小豬」10日凌晨竟翻越比身高高出兩倍的欄杆逃脫，讓園方人員徹夜搜尋。歷經超過24小時、風雨交加的一夜，牠終於在今（11）日早晨自動現身，徘徊在原本的圈舍外，最後在五、六名工作人員的「圍捕勸返」下順利回家。

亮山川園區10日一早發現少了1隻水豚，調閱監視畫面後驚見「小豬」竟在凌晨4時16分奮力一跳，越過高牆離家出走。園方在社群貼文中寫道：「牠跳出比自己高2倍的欄杆，留下另1隻孤單焦慮中。」由於園區佔地達13,000坪，工作人員初步懷疑水豚仍在園內遊蕩，立即展開地毯式搜尋，並呼籲附近「內中福」一帶居民協助留意。

園方人員表示，「小豬」逃脫後疑似在園區外逛了一整夜，「應該是超過24小時吧」，直到11日早晨，工作人員發現牠出現在籠舍外圍，不斷往圈內張望。「可能這兩天雨太大、外面也沒東西吃，他就自己回來了。」現場6位員工分別站在不同角落，慢慢引導讓牠走回原本的棲地。

亮山川人員苦笑說，雖然園區有警衛，但夜間難以全面掌握，「我們早上10點上班後才發現少了1隻。」事後園方立即加強安全措施，「我們已先讓牠待在室內區，先『禁足』起來，避免再翻出去。」園方也坦言，風雨天氣讓加固圍欄的工程一時難以進行，但未來會「把蓋子再加高一點」以防重演。

亮山川園區目前飼養2隻水豚與2隻梅花鹿等動物，日前園方也在社群平台公開監視器影片，顯示「小豬」前一天其實就曾試圖逃脫，「我們原本以為是員工忘了關門，結果才發現牠根本是自己跳出來的！」貼文曝光後引發網友熱議，不少人留言笑稱「牠只是去冒險一下」、「好在最後知道回家」。