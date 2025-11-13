基隆市日前受鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，多處發生土石塌坍及積淹水災情，議員13日在總質詢中，與市府討論颱風停班課標準。基隆市長謝國樑表示，不管與雙北脫鉤或是分區停班課都不是問題，現行停班課標準也該因應極端氣候做出調整。

基隆市議會13日上午進行總質詢，無黨籍議員林旻勳表示，11日的大雨造成與瑞芳鄰近的多處山區發生土石塌坍及積淹水等災情，但因為放不放颱風假產生諸多爭議，詢問市府颱風停班課是否能與雙北脫鉤，或是因地制宜分區停班課。

基隆市長謝國樑表示，無論是基隆與雙北脫鉤獨立宣布停班課訊息，或是分區停班課都沒有問題，但「如何放」才是問題。謝國樑指出，目前颱風停班課的標準是依據現有的《天然災害停止上班及上課作業辦法》相關規定，但現行雨量，都是以24小時降雨來評估，以現今極端氣候狀況來看，短時強降雨致災的可能性更高，現行規定並未考量進去。

謝國樑指出，以基隆來說，這次的強降雨已經破了基隆氣象站開台以來的11月單日降雨紀錄，去年10月4日也破了氣象站有史以來單日降雨紀錄。他認為，市府已經尋找對海洋氣象天候有專業的團隊，如國立海洋大學，探討比較貼近現實的標準。

謝國樑說，以現行規定，若氣象預測雨量未達標準，市府沒有宣布停班課的基礎，市府怎麼能夠宣布停班課？他直言：「討好市民很容易。」他認為市府應針對現行標準不足之處，與議會及專業的專家學者共同討論出規範，運用基隆市的法規來補正，也讓未來應對極端氣候時，市府能夠以更有彈性、更科學化的標準，來宣布停班課與否。

消防局長游家懿指出，現行停班課標準中，基隆市全境雖然有95％是山地，但因為海拔不足500米，均視為平地，因此日降雨量須達350毫米才能宣布停班課。市府這次也在討論與氣象署溝通，找氣象團隊建議，將基隆市區分為山地及平地，後續才有針對不同地區的停班課標準。