台電有意將基隆市協和電廠改為天然氣發電廠，並興建第四天然氣接收站，台電四接防波堤工程將於11月18日開標。對此，基隆市長謝國樑認為，協和電廠改建案目前仍需向市府申請執照，在市府審查通過後，相關工程才能動工。

台電主導的協和電廠改建案，今年2月通過環境部環評，今年6月環境部發函同意台電動工。但因為協和電廠被爆料指出廠址內土壤重金屬及多氯聯苯等超標，基隆市政府今年8月將協和電廠約45公頃面積，公告為土汙控制場址與管制區。

環團守護外木山行動小組召集人王醒之表示，台電遭爆料協和電廠廠區有嚴重土壤汙染後，不僅未公開道歉，後續又傳出打算以草率的「應變措施計畫」企圖要求基市府能夠先同意拆除煙囪、已經除役的一二號機組與部分辦公室，但這其實已經是協和四接「先拆後建」當中的實質計畫。

基隆市長謝國樑13日表示，對台電有意招標一事，市府不便置喙，但市府會堅持以環境安全做為土汙相關審查的依據，也呼籲台電憑在相關執照審查通過後才能動工。（張志康攝）

近日傳出台電有意在協和電廠土汙尚未改善前，先於11月18日開標四接防波堤工程。對此，謝國樑13日上午受訪時表示，四接的興建前，有一些審查標準，須經過市府審查相關執照。

謝國樑指出，在協和電廠土壤汙染整治完成、台電未取得相關執照前，不應該動工，他認為這一點台電一定非常清楚。對於台電的招標行為，市府不便置喙，市府強調，將邀集專家學者組成的專案審查小組來把關土汙問題，市府會以環境安全做為審查的依據，也希望台電在相關執照審查通過後才能動工。