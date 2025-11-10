鳳凰颱風持續進逼，台北市政府依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，宣布11月11日除士林區、北投區12里停止上班及上課外，其餘各機關學校照常上班及上課，目前陽明山國小已宣布停班課、格致國中則改遠距授課。

北市府稍早宣布，士林區永福里、新安里、陽明里、公館里、菁山里、平等里、溪山里、翠山里及北投區湖田里、湖山里、大屯里、泉源里停止上班及上課外，其餘各機關學校照常上班及上課。