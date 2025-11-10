鳳凰颱風持續進逼，台北市政府依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，宣布11月11日除士林區、北投區12里停止上班及上課外，其餘各機關學校照常上班及上課，目前陽明山國小已宣布停班課、格致國中則改遠距授課。

北市府稍早宣布，士林區永福里、新安里、陽明里、公館里、菁山里、平等里、溪山里、翠山里及北投區湖田里、湖山里、大屯里、泉源里停止上班及上課外，其餘各機關學校照常上班及上課。

嗆賴「自己生病叫別人吃藥」 前大使：好久不見的韓國瑜
吊車大王又出手！派女婿到蘇澳救災 小山貓、怪手都已待命
休旅車遇「三寶過濾器」慘翻肚　網嘆：又救一個家庭
#鳳凰 #颱風 #停班課 #陽明山國小 #格致國中
金燦碎芒擁抱秋涼花香 全台10大秋日花季浪漫登場