中颱鳳凰朝台步步進逼，中央氣象署凌晨5時30分發布陸上颱風警，目前鳳凰在鵝鑾鼻西南方約380公里處，以每小時11公里速度，向北北東進行。前氣象局長鄭明典指出，鳳凰在強度變化、路徑上，類似2004年的南瑪都。「百年冬颱」南瑪都受颱風環流與東北季風的共伴效應影響，北部、東部雨勢劇烈，花蓮布洛灣累積雨量達1090毫米，造成2死2失蹤、農損達6.7億元。

氣象署指出，鳳凰颱風目前在鵝鑾鼻西南方海面，向北北東移動，暴風圈正逐漸進入台灣南方近海，對高雄、屏東及恆春半島將構成威脅。基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島今（11日）受颱風外圍環流及東北季風共伴影響，須防大雨及豪雨，尤其是大台北山區及東半部地區，有局部豪雨等級以上機率，明天隨颱風接近，中南部地區有大雨或局部豪雨，周四（13日）颱風減弱並逐漸遠離。

前氣象局長鄭明典在臉書粉專指出，台灣東側海面持續有強回波發展，多數從海面通過，是好現象，不過台東外海的回波往陸上移動的趨勢比較明顯，且稍後還會有颱風雨帶接近，需要特別注意。根據《台灣網路科教館》解釋，雷達回波是用來判斷降雨的強度，當反射回來的訊號越強，降雨的強度就越大。

鄭明典昨（11日）指出，鳳凰颱風的強度變化、路徑，類似2004年的南瑪都颱風，當時南瑪都也是在很大的低壓環流中發展起來。南瑪都颱風有「百年冬颱」之稱，根據氣象署資料顯示，南瑪都為台灣首個在12月份襲台的颱風，打破了1967年吉達颱風所創下的全年侵台時間最晚颱風紀錄，颱風期間，台灣本島受颱風環流與東北季風的共伴效應影響，北部及東半部有豪雨發生，花蓮布洛灣累積雨量達1090毫米，部分地區道路坍方，共計2人死亡、2人失蹤，農林漁牧損失約6.7億元。