52歲香港男星海俊傑日前透露老婆罹患急性肝硬化，並痛哭表示正在籌資150萬港幣（約新台幣600萬元）的手術費用，引起許多關注。不過，消息曝光後，包含老婆病況、醫院轉診情形等，都受到質疑，對此，海俊傑11日凌晨親自解答外界疑惑。

海俊傑11日在社群曬出一張照片，只見他與老婆甜蜜手牽手，場景明顯在醫院病房裡，老婆則躺在病床上，畫面溫馨卻令人心疼。接著海俊傑透露，老婆其實是罹患「急性肝衰竭」，原本被送到香港的瑪麗醫院就診，但家人長期在大陸生活，所以經過討論，最終轉往廣州中山大學醫院附屬第一醫院治療。

由於老婆的病況較嚴重，在入院5天左右，就出現許多無法預料的變化，隨即轉往加護病房緊急治療，但「醫生認為太太的病情嚴重，醫院方面估算手術費50萬（港幣），但除手術費外也會繼續衍生不同的醫療項目費用，經初部計算前後至少超過百萬」，加上本身的資產已耗損，難以承擔持續增加的醫療費用，所以才心情不安地拍了影片，對於造成擔憂感到抱歉。

面對外界的關心，他再次向經紀公司、圈內友人道謝，也感激大家的熱心，表示這段時間他與家人每天都在醫院守候、陪伴老婆，難以一一回覆訊息，「再次感謝各位對這件事的關注，感謝幫助過我的人，希望大家可以繼續為我太太禱告，所有人都要身體健康」。

至於陪伴老婆治療的細節，海俊傑的岳母向港媒提到，每天只有一小時的探病時間，並且需在病房外透過「視訊裝置」聯繫，儘管海俊傑近來面露疲態，仍堅持掛著笑容，盡力逗老婆開心。說到老婆的換肝進度，岳母形容「現在分秒必爭，也是最緊張的時刻」，則未公開太多細節，希望盡可能保持低調。