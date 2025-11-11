蘇澳成水之國淹慘 ！ 「馬路湧大浪」救護車險掛點 @ChinaTimes

鳳凰颱風侵襲臺灣，導致宜蘭縣蘇澳鎮於今日（11日）降下驚人的豪雨，位於南方澳的南興里傳出小型土石流災情，到了晚上，蘇西里民貴街的積水甚至淹沒至成人肩膀的高度，軍方立即調派AAV7兩棲突擊車以及橡皮艇進行救援行動。有鎮民於網路上發布訊息，形容蘇澳彷彿被洪水圍困，如同孤立的島嶼，也使許多人回想起15年前梅姬颱風所造成的淹水噩夢。

蘇澳鎮南興里山區的雨水挾帶著泥土和石塊，大量湧入巷弄之中，滾滾而下的黃色泥水景象令人感到非常害怕，幸好這次的災害並沒有進一步擴大。由於大雨持續不斷，蘇澳市區的中山路一帶也出現了積水，深度已達數十公分，警方也因此拉起了封鎖線，同時，白米溪和阿里溪的溪水也急速上漲，水位幾乎快要淹沒橋面。

另外，在蘇澳鎮的街道上，馬路的淹水情況更是嚴重，只要有車輛經過，竟然可以在大馬路上看到明顯的浪花，甚至連消防局的救護車在執行任務時也一度幾乎受困，許多民眾見狀紛紛上前幫忙推車，才順利脫困。

蘇澳災害應變中心於晚間接獲通報，指出蘇西里民貴街出現嚴重的積水，最深的地方已達到成人肩膀的高度，軍方隨即派遣AAV7兩棲突擊車和橡皮艇前往救援。由於鎮內多處發生淹水情況，主要的道路也因為積水而無法通行，這也讓人聯想到2010年梅姬颱風為蘇澳帶來的百年大水災。

15年前的梅姬颱風雖然沒有直接登陸臺灣，但是受到外圍環流與東北季風的共同影響，蘇澳鎮的累積總雨量高達1180.9毫米，刷新了蘇澳氣象站的歷史紀錄，當年蘇澳的部分地區甚至淹水到一層樓的高度，許多居民至今仍然心有餘悸。