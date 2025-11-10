中北部到作因鳳凰入侵提前搶收，台南市2期作稻米預計需再8天至10天才成熟，稻農多不願因提前採收，造成品質不佳蒙受損失。少數以自用水灌溉的稻農預估3、4天後即可收成，10日提前收割交付農會倉庫，見賣相不佳隨即停止進場。

台南市2期稻作種植面積近3萬公頃，多數稻農都配合水庫灌溉取水，今年農水署雲嘉南分署在丹娜絲颱風後的7月底才開灌，預計種植110天至120天達成熟期。

台南今年2期作預估在月底成熟，目前幾乎都已掛穗，遇上鳳凰颱風，多數稻農不願提前收割，少部分以自用水灌溉的稻農，稻作只需再3、4天就可收成，10日乾脆提前搶收，交給農會，但見溼度太高，賣相不好，隨即停止載運進場。

台南市有稻農10日搶收稻米送進農會倉庫，但恐因生育天數不足，稻粒溼度過高，被篩出淘汰。（台南市後壁區農會提供／程炳璋台南傳真）

台南市後壁區擁有全台最大種植面積，2期作種稻1600公頃，到對氣候影響施作相當敏感。後壁區農會表示，提前收割的稻米溼度一旦大於32％，顏色偏綠而非黃金色，俗稱「青粒」，交貨時容易因生育天數不足，未達公糧品質，被篩出淘汰拒收，形同浪費4個月的辛苦種植。

歷年颱風災過境，稻農擔心豪雨災情大過於風災，因風吹倒伏的稻穗，在颱風過後，土壤放水就可交貨。一旦稻穗遭大雨浸泡，造成2度發芽，災情恐比風災更慘重。