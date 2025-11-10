鳳凰颱風來襲，中央氣象署今日17時30分發布海上颱風警報，預估明（11）日上午發布陸上颱風警報，颱風環流與東北季風共伴效應影響，北部、東半部風雨以明天最劇烈，南部則是周三颱風中心接近才會明顯增強。《中時新聞網》整理11日全台縣市停班停課資訊，一次掌握颱風假異動。

【北部地區】

基隆市：11日正常上班上課。

台北市：士林區永福里、新安里、陽明里、公館里、菁山里、平等里、溪山里、翠山里及北投區湖田里、湖山里、大屯里、泉源里11日停班停課，其餘地區正常上班上課。

新北市：瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區、石碇區、坪林區及烏來區11日停班停課，其餘地區正常上班上課。

桃園市：11日停班停課。

新竹市：11日正常上班上課。

新竹縣：11日正常上班上課。

【中部地區】

苗栗縣：11日正常上班上課。

台中市：11日正常上班上課。

彰化縣：11日正常上班上課。

雲林縣：11日正常上班上課。

南投縣：11日正常上班上課。

【南部地區】

嘉義市：11日正常上班上課。

嘉義縣：11日正常上班上課。

台南市：11日正常上班上課。

高雄市：未發布陸警，不會宣布11日是否停班停課。

屏東縣：11日正常上班上課。

【東部地區】

宜蘭縣：11日停班停課。

花蓮縣：11日停班停課。

台東縣：11日正常上班上課。

【外島地區】

澎湖縣：11日停班停課。

連江縣：11日正常上班上課。

金門縣：11日正常上班上課。

【詳情依照「行政院人事行政總處」公布為主。】