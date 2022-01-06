台中市議員謝志忠要求關單位盡速設法改善公老坪飆車問題。（謝志忠服務處提供／王文吉台中傳真）

台中市環保局允諾將公老坪列為噪音重點管制區域，全面使用「聲音照相科技執法」加強取締。（謝志忠服務處提供／王文吉台中傳真）

台中公老坪坐擁美麗夕陽及百萬夜景，有「豐原後花園」美名，但飆車族日夜擾鄰，去年聲音照相科技執法17件、車禍31件，噪音仍未無解。台中市議員謝志忠6日會同里長與市府相關單位會勘，要求擬定方針盡速改善，還給鐵馬族、慢跑族、在地居民安心活動的空間。

豐原公老坪視野遼闊，是民眾騎鐵馬、慢跑、散步及看夜景的最佳去處，然而近日飆車族橫行，尤其每到深夜群聚，騎改裝引擎車呼嘯穿梭，噪音山谷迴盪吵炸，讓居民快崩潰。謝志忠6日邀集南嵩里長劉玉玲、環保局、交通局、警察局、建設局、區公所等單位現勘。

謝志忠表示，他時常接獲當地居民陳情指出，飆車族日夜聚集，半夜更於公老坪山路呼嘯而過，不甩民眾多次檢舉囂張橫行，讓運動族與居民痛苦不堪，短短1年水源路坪頂巷「聲音照相科技執法」就有17件、車禍31件。

謝志忠督促環保局、警察局、監理所，需加強「環警監聯合稽查」次數，去年僅2次遠遠不足，他強力要求相關單位一定要強化管理，並應從制度面及管理面滾動式檢討加強。

環保局允諾將此路段列為噪音重點管制區域，全面使用「聲音照相科技執法」加強取締，而交通局將在髮夾彎建置防撞導桿，隔離路線預防超速。