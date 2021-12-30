秋冬正值柑橘豐收的季節，也是民眾嚐鮮的最佳時機。為了行銷臺中市的優質柑橘，臺中市政府輔導東勢區農會、豐原區農會與國立公共資訊圖書館跨界合作辦理「沒有人是橘外人」臺中好橘食農教育展，帶領民眾了解柑橘品種與故事，讓民眾買得安心、吃得更健康。

每年10月到翌年3月是柑橘盛產的季節，為了讓民眾更加了解柑橘的食農知識，國立公共資訊圖書館與臺中市豐原區、東勢區農會攜手合作，共同策劃「沒有人是橘外人」臺中好橘食農教育展，規劃四大展區，並搭上「元宇宙」(Metaverse)熱潮，盼透過特展及多元互動體驗建立消費者對臺中好橘的優質形象。

除了優質的展覽內容，展覽期間共舉辦七場假日活動，多元活動內容是共度親子時光的好選擇，活動報名請掃描圖片QRCode，名額有限，額滿為止！

【場次一】2021/12/19（日）｜柑橘手作DIY－橘皮清潔劑

【場次二】2021/12/26（日）｜繪本故事體驗&動感魔術秀－山上爺爺家

【場次三】2022/01/09（日）｜音樂律動派對－原創歌曲律動＆奧福樂器

【場次四】2022/01/23（日）｜柑橘藝術活動－柑橘水果大變身

【場次五】2022/02/06（日）｜繪本故事體驗－河馬啵啵的果汁派對

【場次六】2022/02/20（日）｜柑橘手作DIY－防疫新森活柑橘隨身洗手皂

【場次七】2022/03/06（日）｜柑橘手作DIY－防疫新森活森呼吸橘果空氣淨化噴霧

【地點】國立公共資訊圖書館1F展區 / 戶外涵洞區

【時間】14:00~15:00

沒有人是橘外人假日活動總覽，共度親子假日時光。（農業大臺中臉書粉絲專頁提供）

為打造柑橘多元的樣貌與風味，臺中市政府農業局與農會的共同輔導下，已幫助果農與異業發展出多種合作樣態，讓柑橘不只能當水果食用，更利用柑橘做成冰棒、果醬、清潔劑等商品，打造獨特、優質的「臺中好橘」伴手禮！

「臺中好橘」是臺中市政府農業局於2020年推出的柑橘優質品牌，整合市內柑橘產業聯手開發系列產品、禮盒，兼具產銷履歷與友善栽培之理念，於各大量販店、賣場與連鎖超市販售，也能在「普利共好網路商城」的「臺中好橘-沒有人是橘外人」活動專區購買，詳情請上網搜尋「普利共好網路商城」。

臺中好橘多元橘子加工品。（臺中市豐原區農會提供）

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