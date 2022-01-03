寶山鄉公所為推廣寶山特產茶花和柑橘，8日將在鄉內的「深井茶花園區」舉辦茶花暨柑橘產業文化展售活動，鄉長邱坤桶邀各地遊客前來尋訪茶花，體驗《魷魚遊戲》爆紅的椪糖DIY遊戲，通過闖關可獲得茶花苗1株，限量1000株，還能品嘗客家美食喲！

縣長楊文科表示，茶花是「十大名花」之一，不僅是新竹縣縣花，也是寶山鄉的鄉花，寶山鄉茶花產銷班的種植技術在全國數一數二，「深井茶花園區」更是全國茶花品種最多的產區。

楊文科並說，寶山柑橘種植面積有400公頃，品種有桶柑、帝王柑、茂谷柑、三寶柑、美人柑、佛利蒙柑等10多種，每種柑橘都香甜多汁，品質極佳，是年節送禮、自用兩相宜的應景水果，歡迎大家一起來吃柑橘、賞茶花、玩寶山。

邱坤桶說，為增加寶山茶花的能見度，今年活動推出「茶花仙子走秀」，邀請光復高中時尚造型科來活動現場彩妝、走秀，把茶花跟彩妝、時尚做結合，用創意把茶花的美，展現在妝扮上，並邀新竹在地網紅丫綾綾、舞后網紅小咩一同來為寶山鄉優質產品宣傳推廣。

同時，舉辦「茶花椪糖diy」，以台灣的古早零嘴椪糖為發想，用茶花和柑橘的形狀壓模，古早味和茶花的結合，還有「茶花園音樂會」邀請美女音樂家賴立文以小提琴現場演奏，讓優美的琴音配上滿園的茶花，畫面將美不勝收。

另外，還有「茶花仙子爭奪戰」邀網紅和現場粉絲們互動、並選出明年活動的茶花仙子，最後還邀請網路翻唱情歌王子黃少康現場演唱一首首動人歌曲，舞台活動精彩可期，讓大家共享美好時光。