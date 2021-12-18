新北市政府邀請新竹縣農特漁產在新北耶誕城擺攤展售，縣長楊文科18日率縣府團隊與新北市長侯友宜互相致贈禮物，為彼此戴起「友誼藍染圍巾」，象徵搭起友誼橋樑，將共同推動縣市「客家文化」、「農特產品」、「觀光旅遊」等交流。

楊文科指出，縣市之間合作就是件非常棒的事情，如果要談合併升格，涉及財劃法、國土規畫等層面，而大家合作，台灣會是一個更有朝氣活力的國家，而不是整天為了合併議題，吵得紛紛擾擾。

楊文科感謝侯友宜市長牽起竹縣、新北市之間的合作，藉此行銷新竹縣客家文化、農特產品，而近日熱播劇《茶金》背景正是新竹縣北埔鄉，歡迎新北市鄉親來竹縣來玩！

侯友宜稱他最喜愛新竹縣的東方美人茶，非常清香、醇厚並以有機製成，完全不輸英國紅茶，很高興本次與楊縣長合作，新北市有64萬的客家族群，這次和竹縣一起合作，發揮客家硬頸精神，共創縣市繁榮。

侯友宜指未來將深化新北、竹縣城市交流，包含邀請新竹縣參加新北的義民祭文化慶典，互相宣傳每年4、5月具有客家意象的桐花特色遊程，共同行銷兩縣市的客家文化及旅遊產業，讓客家文化傳統持續發光發熱。

此外，後續也將透過新北市果菜公司及農會通路，強化銷售新竹縣優質農特產品，將於柑橘產季協助銷售172萬台斤，一起成為農友最堅實的後盾。

農業處表示，新竹縣擺攤單位包括獲全國金牌農村的「寶山新城」及「新埔旱坑」社區，獲國際FSC認證的「永泰林業生產合作社」、泰雅風情的「那羅灣休閒農業區」、竹縣認證的優質國產蜂蜜、九降風烏金及百大青農「散漫農場」等12個展攤。