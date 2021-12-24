新北市中和電塔3周失火4次，新北市議員金瑞龍強烈要求台電盡速遷移電塔。（金瑞龍服務處提供）

新北市中和電塔3周失火4次，新北市議員金瑞龍強烈要求台電盡速遷移電塔，即刻更新老舊設備。位於中和福祥、勝利路口的高壓電塔，自去年6月以來已發生過多起爆炸起火事件，而12月竟有高達3次事故，3周內更是連燒4次，造成附近居民人心惶惶，甚至有民眾表示最近都不敢從附近經過，深怕再有爆炸意外發生。

台電12月13日召開中和高壓電塔事故說明會，邀請當地居民及民意代表與會，就福祥、勝利路口高壓電塔事故進行檢討報告及聽取民眾意見，並協商處理後續相關事宜。

新北市議員金瑞龍表示，他要求台電要有實際的作為，不能只是嘴巴說說、開空頭支票。事實上，台電去年7月針對去年6月中和電塔事故的調查報告中指出，該電塔發生爆炸起火係源於設備老舊及長期曝曬於高溫潮溼環境下，以致材料劣化，導致事故發生。

金瑞龍說，他強烈要求台電遷移高壓電塔，目前規劃可將電塔遷移至堤外高灘地，這個部分需要與新北市政府協調取得土地，金瑞龍議員會協助用地取得事宜，台電也承諾3年內會完成電塔遷移。

市民有免於恐懼的權利，金瑞龍表示，在本屆新北市議會開議期間，已提案要求台電必須全面加強檢測新北市轄內的高壓電塔，並盡速更新老舊設備以維安全，也須即刻規劃遷移中和福祥路與勝利路口的高壓電塔，避免類似公安事故再次發生，還給市民一個安全的居住空間。