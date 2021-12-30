台股今(30日)封關，盤中再創18291.25點新高，在高檔獲利了結賣壓以及不願抱股過年下，指數由紅翻黑，終場收在18218.84點，下跌29點，成交值2631億元；累計今年大漲3486點，漲幅高達23%，估計平均每位股民有近百萬元入袋。

美股道瓊及標普指數周三創新高，台股開盤以18270點、上漲21.72點開出，早盤一度攻上18291.25點，上漲42點，再創台股指數新高，電子、傳產、金融股漲多拉回，盤中指數由紅翻黑，但仍守穩在18200點之上。

台積電開盤即上漲3元，開在619元，早盤一度拉高至620元，收盤下跌1元，收在615元；聯發科開盤以昨日創下的新高價1200元開出後，股價震盪走低，終場收紅上漲0.42%，以1190元作收；前股王大立光則開平走，盤中漲逾2%，來到2490元；聯電、日月光也在平盤上下遊走。

傳產股漲跌互見，航空雙雄華航、長榮航震盪走高，盤中有2%以上漲幅；貨櫃三雄今無力表現，陽明跌逾2%，長榮、萬海也跌逾1%。

今年以來台股市值增加逾11兆元，再創歷年之最，以開戶人數1196萬人計算，平均每位股民賺到約96萬元，你賺了多少？