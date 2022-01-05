台積電傳出高階主管人事將有變動，企業規劃組織資深副總經理、亦是元老級大將王建光提出申請退休，生效時程約5月。王建光目前掌管的重要業務將交由副總經理李俊賢負責。

王建光是台積電1987年成立的團隊成員，待在台積電長達35年時間。王建光透過發言窗口證實申請退休，因父母健在但年紀已大，孩子也已成家，已到含飴弄孫年紀，退休不再忙於工作，也可多陪陪老人家。

王建光擁有成大化學工程碩士，在台積電經營團隊一路被重用，資歷比台積電董事長劉德音、總裁魏哲家資深。王建光前年5月與資深副秦永沛業務互換，一度引發外界猜測為接班的人事安排，如今印證似為他有意退休鋪路。而王建光退休後，業務將交棒給副總經理李俊賢。

台積電官網介紹，王建光於1987年加入台積電，負責營運相關模組工程、製程整合、技術開發、新技術移轉、製造，和晶圓廠管理。曾擔任3廠及4廠廠長、14廠資深廠長、成熟技術事業總廠長和12吋廠總廠長。王建光致力於建置公司的生產技術和系統，支持先進製程的成功推出與量產，同時推動工廠由自動化生產移轉至數據導向及智慧製造的生產模式。

李俊賢畢業於中原大學化學系，美國紐約市立大學柏魯克學院企管碩士，2007年加入台積電，擔任主流技術、先進技術、研發組織的財務主管，協助完成多項產能擴充的策略專案。