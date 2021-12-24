總統蔡英文日前公開喊話，對於新竹縣市合併特別給予很大期望，因為大新竹升格，能提升地方政府治理規模，並強化關鍵產業的發展能量。不過，對於蔡英文這番表態，前民進黨立委郭正亮認為，文章提出的3點，根本毫無說服力，說服力是「零」，國土規劃應該是要有所本的，例如從生活圈、經濟開發圈來談，沒有這樣搞的。

對於民進黨內對縣市合併有雜音，甚至有人持反對意見，總統蔡英文在臉書發文呼籲支持新竹縣市合併。對此，郭正亮24日上《中天新聞》節目「大新聞大爆卦」表示，蔡英文臉書文章提出的3點，根本毫無說服力，說服力是零。他指出，臉書貼文第一點的說法根本沒有邏輯可言，全世界沒有國家搞這麼多「都」的，國土規劃應該是要有所本的，例如從生活圈、經濟開發圈來談，沒有這樣搞的。

總統蔡英文。(圖/本報資料照)

第二，對於蔡英文喊出縣市平權，郭正亮也不滿質疑，新竹合併，那苗栗怎麼辦？苗栗也有2座科學園區，既然要全球競爭，苗栗為何不併？這說不通的。

第三，蔡英文喊出提升地方治理規模，調整時間來不及，郭正亮則反駁，時間怎麼會來不及？彰化縣根本不用調整，可以直接升格，連併都不用，彰化怎麼就不升格？現在多講是多讓人笑而已，以前民進黨主張的「城鄉平衡」去哪裡了，這次竹竹併有任何城鄉平衡嗎？苗栗財政很糟，併入不是更好？講白了就是併入苗栗，民進黨會選輸，林智堅就沒地方去了。