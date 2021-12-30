針對立委林昶佐罷免案、台中第二選區立委補選將於明年1月9日(星期日)舉行投票，總統蔡英文昨(29日)晚間在臉書更新了大頭貼照、封面照並發文，引發關注。對此，國民黨副發言人楊植斗指出，「但酒駕修法呢？對民進黨政府而言，可能選舉永遠比民生重要吧」。

高雄市黃姓男子日前酒駕撞上過馬路的一家四口，造成母親死亡，父親與2個女兒重傷，酒駕再度引發各界嚴厲撻伐。有不少政治人物也呼籲應該要加快推動修法進程。

此外，蔡英文臉書更新了大頭貼照、封面相片、發文，盼終結惡鬥，楊植斗對此在臉書指出，酒駕修法呢？對民進黨政府而言，可能選舉永遠比民生重要吧。他說，自己沒有相關的技術，希望有人能做一個「緊盯酒駕修法」的頭框讓大家使用，謝謝。

對此有網友在楊植斗該篇貼文底下留言表示，「很傻眼，只關心政治，不關心酒駕修法」、「我們加油！人民自救」、「舉雙手贊成加重酒駕條款」、「很傻眼欸」。

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