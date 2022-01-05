總統府曾公開出示總統蔡英文論文與學歷相關文件。（圖／本報系資料照）

總統蔡英文論文門爭議持續延燒，資深媒體人彭文正、學者林環牆、賀德芬等人追查數年，相關爭議卻未平息。媒體人洛杉基質疑，蔡當年留英的同學，為何至今尚未有人願意站出來為蔡的博士學位作人證？此言論引發熱議，有網友想起，都沒看到蔡過去在政大、東吳兩校任教時的同事出面作證，這點很奇怪，故應請這些人現身說法才算關鍵證據。

洛杉基3日在《中時新聞網》言論專欄投書〈急尋蔡博士留英同學〉，內文引述名嘴所言，質疑「蔡博士當年留英的同學，為何至今尚未有人願意站出來為蔡博士的學位真假作人證？」畢竟留學生到國外，沒參加台灣同學會是近乎不可能的事。

洛杉基表示，蔡英文讀的是政治、法律專業，更不可能都未與同學、學長及學弟妹互動，因為根據常理，和這些同樣留學國外的「菁英們」保持聯繫、搞好關係，日後才能互相提攜。像他自己當年赴美讀研究所，華裔學生組成的同學會及校友會至今仍與大家保持聯繫，群組內成員甚至包括兩岸三地。除非蔡以富家女自居，不屑與那個年代多數出身清寒的留學生打交道，故連一個常來往的同學或朋友都沒有。

此文引發熱議，網友紛紛留言：「突然想起，怎麼都沒蔡英文在政大、東吳同事出來，說說蔡教授校內的學術表現和互動？這點很奇怪，應請他們證明才有力」、「她在政大跟東吳當過教授，指導的學生應該不少吧，照理說出面證明的人應該更多」、「國家元首學歷可以搞成這樣，也不容易」、「希望總統趕快拿出一刀斃命的證據，停息相關風波」、「不信者恆不信，蔡英文無論怎麼證明都沒用」。

針對蔡英文論文及學歷質疑，總統府已多次表示相關指控為不實，除公開出示蔡論文及學歷證書文件，總統府發言人張惇涵更呼籲對蔡總統論文及學歷指控的鬧劇到此為止。