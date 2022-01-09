罷免林昶佐、中二立委補選投票下午4時結束，《中時新聞網》隨即進行「即時開票結果及選情分析」的互動直播，《中國時報》總編輯王銘義在直播中分析，蔡英文總統之所要動員民進黨全黨之力輔選中二選區，其實是為接下來包括六都等選戰的布局，鞏固其在黨內的地位，並認為蔡英文曾表達過要處理「黑金勢力」及「政商掛勾」問題，這可能讓「各地宮廟都要剉哩等」。

今天開票約半小時後，王銘義在《中時新聞網》直播中分析此兩場選戰代表的政治意義。針對罷昶與中二補選，民進黨幾乎都傾全黨之力輔選，到底是否與2022縣市首長選戰布局有關？王銘義表示，這雖然是觀察點但不能畫上等號；他認為蔡英文此次之所以「出重手」，其實主要是捍衛的形式，要爭取她未來徵召的權利，指出若兩項選舉都能確保，對她未來在黨內的地位、集中權力很有用，讓民進黨內無人可以再挑戰她的權威。

王銘義表示，對民進黨來說這兩席立委其實影響並不大，而顏家在台中深耕這麼久，雖然若輸掉選戰會受到重傷，但顏家的勢力仍然不會很快的消失。

但王銘義指出，蔡英文此次助選的過程中，曾經表達過類似反對家族政治的意思，指出她想挑戰或是終結派系政治、家族政治；王銘義直言「這樣的訊息是很重要的指標」，意味蔡英文接下來可能會處理她所謂的「黑金勢力」及「政商掛勾」的問題，認為這才是蔡英文在今年上半年的重點工作，「各地宮廟都要剉咧等」。