傳出民進黨立法院黨團正與行政院商議，要將日本福島五縣市食品正名，由「核食」改稱「福食」。對此，中廣董事長趙少康小編列出包括「超買」、「美豬」、「跳電」、「租房」、「振興券」、「校正回歸」、「減班休息」等共12大民進黨自創名詞，諷刺這堪稱一部民進黨的「超譯辭典」。

臉書粉絲專頁「康編碎碎念」昨日（14）發文指出，民進黨有一部「超譯辭典」，內容包括：「不是走私、是超買」、「不是萊豬、是美豬」、「不是停電、是跳電」、「不是跳電、是超載」、「不是缺電、是剩不夠多」、「不是同居、是租房」、「不是施壓、是強烈建議」、「不是入境普篩、是落地採檢」、「不是蓋牌、是校正回歸」、「不是無薪假、是減班休息」、「不是消費券、是振興券」、「不是核食、是福食」。

針對民進黨要將「核食」改稱「福食」的傳言，趙少康小編表示：「OK，照民進黨這個邏輯，你們的『2025非核家園』也不能叫非核家園，應該是『2025非福家園』吧！」粉專更製作梗圖，諷刺民進黨力推的「非核家園」政策，旗幟應該徹底改造才對。

此文獲熱烈迴響，網友紛紛留言：「我還以為『超買』已是極限，想不到我還太淺」、「台灣真的是讓人嘆為觀止！改個名字比投胎轉世還快！」「核四廠改福四場就可以啟用了啊」、「蔡英文乾脆改名『祭央乂』再選一次總統啊」、「福袋感覺比較親切」、「這麼福氣，送全部邦交國一國十噸慶祝一下！」