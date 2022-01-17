外界傳言執政黨將在農曆年後開放日本福島食品進口。民進黨立委許智傑今日表示，如今正是加入CPTPP的關鍵時刻，福食放寬不宜拖延，民進黨立委陳亭妃指出，把日本食品跟核食畫上等號並不公平。

許智傑說，食品的把關，政府要訂好跟全世界一樣的科學安全檢驗標準，讓民眾信賴、有所選擇，而現在正是台灣爭取加入CPTPP的關鍵時刻，處理福食一事，應放寬，也不宜拖延。

據傳國民黨要求福食進口前先辦公投，陳亭妃表示，甫落幕的1218公投案，浪費了那麼多精力內耗，結果又得到什麼？而且現在連國民黨自己內部都不同調，甚至又看到國民黨因為內鬥，而影響到台灣經濟發展，請國民黨不要再浪費國家資源，若有不同看法，就坐下來朝野好好談。

陳亭妃指出，對核食的檢驗標準，台灣比國際標準還高，但現在是不是還要再拉高，或是說標示清楚即可？比方說現在台灣對進口美豬所做的標示，就是為了讓民眾有選擇權，也因此進口豬肉大幅降低，這是台灣可以做的防範機制，日本食品也可比照辦理，但不該把日食跟核食畫上等號，這並不公平。