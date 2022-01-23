創新的理想實現不容易，因為先知先覺者不多，所以有「死亡幽谷」之說，其中若又涉及跨界的改革，那就更難了。台灣系統大學3校跨際學習的成功上路，背後有值得按讚的故事。

世界的大學校園普遍沒有圍牆，主要是為無縫接軌社會。台灣系統大學包括台大、台師大和台科大為方便學生的跨校學習，倡議3校之間設立「大學之道」的通學單車道，串連沿線自然與人文景點，讓大學生騎單車跨校上課時，還能享受環保、健康又安全的通學之路。

自2016年台灣系統大學3校實施至今，已逾6萬人次跨校學習，但當初此一學程的推動非常不容易。台灣各大學近年高唱教授治校，教授們又是最有主見而難溝通的族群。它的成功得力於當時校長楊泮池的大力推動，以及台科大前副校長李篤中的穿針牽線。台科大前校長廖慶榮說：「這是台大、台師大和台科大3校發展的重要里程碑。它讓學生眼界、能力及胸襟大開，迎向人文、藝術和科技融合學習的新時代。」

每年6000人次的3校相互選課，對於學生太有幫助了！台積電創辦人張忠謀等產業界體認到公平、正義、承諾和誠信對於企業的重要，建議大學廣開「倫理決策」課程。台科大負責在IMBA開設此一跨校講座。筆者授課的經驗是，這個國內外跨校學生組成的課堂，由於文化、經驗和特長的不同，上課的互動 增進了語言能力和跨文化包容；更因專業和經驗的差異，促進了彼此對問題及決策不同視角的學習，讓上課充滿遇到高手的喜悅。

「當時台大校長楊泮池是有遠見的。」3校傑出校友們談到跨校學習說：「技職、高中生要相互結合，大學的學習也要跨系、跨院和跨校，才能使專業和態度更上層樓。跨校師生的互動有助於撞擊出全方位的思維！」

以台大建築與城鄉研究所為例，台大土木系很多學生來修台科大建築系的課。台科大有設計系，但台大醫學院開的腦神經和行為科學對學設計的人是必要的知識。台師大的藝術人文和心理教育學程則對台大、台科大有志於文化創意的學生是塊寶。

台灣各大學的財務資源相較於歐美和大陸相去甚遠，但台大、台科大和台師大各有世界級的專長領域，大學生們有更好的學習規畫，以及願意接受國際對話的衝擊，等於在世界一流的大學學習。

跨校學習對學生走進國際和國內社會都是活生生的經驗。大學之道在明明德，在謀眾人之利。台灣系統大學的跨校學習，再經現任3位校長管中閔、顏家鈺和吳正己的開放加碼，更向前邁進了一大步。3校大學生們要珍惜這個福氣！

（作者為國家公益發展協進會理事長）