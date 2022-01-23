蔡英文總統日前出席「經國七海文化園區」開幕式，致詞時引用故總統蔣經國曾說過，中華民國能生存，主要是堅決反共，同時堅定保台的立場，引發外界議論。資深媒體人黃暐瀚分析台北市長柯文哲的民調變化後指出，民進黨正在接收中華民國，國民黨若不警覺，可能到時連民眾黨都選不贏。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉搶先曝光最新政黨好感度民調，國民黨創下15年來第二低的紀錄。黃暐瀚今天(23日)在政論節目《新聞大白話》分析TVBS民調中，台北市長柯文哲民調的變化。他指出，在國民黨支持者的部分，從去年的49%成長到今年71%，短短1年增加22個百分點，「國民黨支持者看到國民黨輸到脫褲之後，看到還有民眾黨，就說我要支持」。

黃暐瀚認為，這次民眾黨在台北市推出8席議員候選人，就是看準「我不信我柯文哲幹8年沒辦法8席」，就算8席沒有全上，誰會被影響？柯文哲的民調中，唯一變少的是民進黨支持者，這一年柯把綠色往外褪。而國民黨目前真的需要甩開低迷士氣的強心針，這是黨主席朱立倫要努力的。

黃暐瀚分析，蔡英文公開肯定蔣經國、談論中華民國，民進黨正在接收中華民國，國民黨還不警覺，之後就不是選不贏民進黨，可能連民眾黨都選不贏。