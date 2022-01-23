台灣第一個總統纪念圖書館「經國七海文化園區」於22日起正式開幕，對此，資深媒體人陳文茜表示，在國外有羅斯福總統、杜魯門總統、尼克森等總統圖書館，這些圖書館談的不是功過，也不是神化一位掌權者，而是把一位創造歷史的人物相關的史料，忠實地保存，其他留給後代評價。陳直言，蔣經國晚年在寂寞中，敲定了你我今天熟悉的台灣。

陳文茜昨在臉書粉專《文茜的世界周報》上表示，蔣經國總統對台灣政治經濟的影響太深，蔣年輕時，曾經因為父親蔣介石的政治選擇，被送往蘇聯，之後隨著蔣介石北伐清黨和孫中山主張的聯俄容共路線正式決裂，蔣經國成為蘇聯人質，被送勞改下放。直到一段歲月後，蔣回到中國故土，母親已經被日本人炸死，上海打老虎被孔宋家族一手攔下，最後的反腐，功敗垂成，當時蔣介石直接教訓兒子：「你知不知道什麼叫做親戚？」

被蔣介石訓斥後，陳文茜指出，蔣經國放手了，沒有多久，國民政府一路潰敗。當時的中央日報往往不敢刊登實際軍情，有時候為了自圓其說，還會留下「我軍一洩千里，敵軍追趕莫及」自嘲式的標題。蔣經國與父親的親近，直到蔣介石已經明白將在大陸全面潰敗，眾叛親離，這時蔣經國才成為惟一的親信。蔣經國在蔣介石的命令下，於1949年一路陪著父親，眼看江山一一失落，直到成都機場，中共部隊已包圍城外，深夜和蔣介石搭飛機抵達台灣，那是1949年12月。

陳文茜稱，在1970年蔣經國訪美前後，美國和中華人民共和國、中華民國的關係已在悄悄大挪移。尼克森成為美國總統，在尼之前詹森總統已經決定结束越戰，季辛吉更進一步，要聯中制俄。國際大賽局的改變使台灣那幾年充滿著危機意識，1971退出聯合國，1972尼克森訪中，1979卡特和中華民國斷交。

當時的台灣不只沒有國際地位，陳文茜嘆，也沒有債信，所有國際銀行貸款給台灣，皆要求美國聯準會所屬的美國進出口銀行擔保，而且必須出資10%。十大建設到了第二階段，中油、台電、科學園等建設的所有貸款，那怕僅1000萬美元，國家都沒有足夠資金，如乞丐般向國際貸款。

1972年蔣經國出任行政院長，陳文茜指出，蔣正式掌權，從那一刻開始，蔣介石回大陸的夢已碎：建設台灣，而非反攻大陸，成為蔣經國的施政主軸。

陳稱，蔣經國的十大建設為人所知：也是蔣在1973年成立工研院，延攬海外人才，蔣經國先拍板定案新竹科學園區，接下來由蔣經國的行政院祕書長費驊找到他的交通大學同學潘文淵，當時潘是美國最強的半導體公司RCA研發部門的主任，潘全面協助台灣發展半導體：最後1985年工研院人材成熟到一個階段，潘文淵向蔣經國建議延攬張忠謀回台，薪資比照德州儀器副總裁的薪水，那對當時的台灣是一個突破式的、前所未有的重要決定。

在政治方面，陳文茜強調，蔣經國有兩種評價：戒嚴強人，及晚年自1984選擇李登輝當繼承人，1986接受民進黨成立、1987解除戒嚴，從強人轉型為民主政治開放者。蔣經國晚年最著名的話：「我是中國人，我也是台灣人」，但促使蔣改變的是什麼？這不是政治論述，而是一個歷史性的大題目。

陳文茜表示，蔣經國栽培的政治人物，從高玉樹、李登輝、馬英九、宋楚瑜、連戰等人，幾乎在2010年之前，都是台灣政壇活躍的人物，仍然和蔣息息相關。陳直言，蔣經國權傾一時之際，多少逢迎之人，但蔣刻意在官場維持距離，與民間小販往來甚多，與企業鮮少接觸，晚年在寂寞中，敲定了你我今天熟悉的台灣。

許多網友看完這篇po文感動表示，「永遠懷念經國先生，一位真正為國為民的總統」、「文茜姊平舖直敘讓現代年輕人了解經國先生對台灣的貢獻」、「唯一風骨，政治家的典範」。