民進黨政府研擬日本福島核災食品解禁，對此，資深媒體人黃暐瀚直接下結論，自己認為「福島周邊五縣市食品」終究會進口台灣，但現在藍營就在「擋」與「不擋」之間陷入兩難。

黃暐瀚今（17日）在臉書發文表示，過去11年，台灣人稱「福島周邊五縣市食品」為「核食」，倒也不是說對這五縣市歧視，而是因為2011年發生福島核災事變之後，周邊縣市的農漁產品，擔心有被輻射污染，所以當時政府就決定「停止進口」。

11年過去，黃暐瀚指出，現在為了CPTPP，再度討論是否要開放「福島周邊五縣市食品」進口台灣，「核食」兩字要不要改成「福食」這件事，已經先在網路吵翻天。

黃直言，直接說「核食」，確實有「污名化」的嫌疑，畢竟科學檢驗之後，若不含輻射，叫它「核食」也算冤枉，但改叫「福食」，又太過矯情，因為「福」字有好運之意，吃日本食物就會好運有福氣？那也太置入性行銷了一點，所以先不管大家怎麼叫，自己的稱呼很明確，就是「福島周邊五縣市食品」。

不管在野黨「擋不擋」？黃暐瀚強調，自己的看法很簡單，「福島周邊五縣市食品」終究會進口台灣，於是在野黨此刻，就有「擋」與「不擋」兩種選擇。

如果國民黨選擇「擋」，黃暐瀚稱，2018年提出反核食公投的人，就是時任國民黨副主席郝龍斌，所以「反核食」，確實是國民黨的「態度」，現在2年過去，議題再起，不管最後民眾怎麼選擇，身為在野黨，藍營還是可以繼續自己的主張，繼續表態反對。

假若藍營選擇「不擋」，黃暐瀚分析，以萊豬公投為例，此刻台灣民眾會不會反對「核食」，他非常懷疑，因為反萊豬被民進黨論述成「反美」，反核食自然會變成「反日」，藍營已經在公投過程中，被冠上「反美」的形象，如今再「反日」，將與台灣主流民意更遠。所以，選擇不擋核食，甚至公開贊成開放核食，但要求必須「標示清楚」，也是一種做法。