中央流行疫情指揮中心23日公布國內新增89例COVID-19確定病例，分別為52例本土及37例境外移入。資深媒體人黃暐瀚表示，因為疫情的關係，陳時中選2022年台北市長的機會恐怕沒了，鄭文燦則2024總統之路的機會也少了一半。

黃暐瀚23日在政論節目《新聞大白話》中表示，蔡英文很喜歡鄭文燦，今年很關鍵，但蘇貞昌會做什麼時候呢？他的存在感並沒有降低，要是換不掉，鄭文燦就沒辦法擔任行政院長，而賴清德是當過閣揆的人，那鄭文燦就更不可能去挑戰賴清德，

黃暐瀚推斷，因為疫情的關係，陳時中選台北市長的機會沒了，鄭文燦2024之路機會也少了一半，一直在下降中，鄭文燦還有能力跟賴清德爭取2024總統大選黨內初選？半年前或是1年前，你會覺得他們兩人是一比一，但現在看來已經拉開了。賴清德過兩天就要帶隊出訪，已經碰到外交這個層面，鄭文燦的角逐機會就會降低。

黃暐瀚認為，如果蔡總統對前總統蔣經國的肯定，若在黨內因而滿身是傷，就不是團結的民進黨。而蔡總統再因愛鄭文燦、非得提名他不可，跟賴清德又對槓起來的話，又是民進黨勢力的削弱。天下合久必分、分久必合，極盛而衰，民進黨恐怕也會有往下坡走的時候。