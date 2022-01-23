2022年縣市長選戰，民進黨決議六都市長及爭取連任縣市長人選提名，將由黨主席蔡英文徵召。至於國民黨為何會一路輸？曾任吳敦義選戰操盤手的柯家聲指出，民進黨2004年就下達「割喉割到斷」的戰術，就是要以消滅國民黨為最高指導原則，但國民黨內仍沒人看清楚這件事。

柯家聲日前接受香港媒體《中評社》專訪時表示，蔡英文為何大搞「徵召」，且民進黨黨內無人反對？因為蔡英文已回過頭學到早期執政的全面掌控。以民進黨現在的完全執政與龐大利益，若走回草創時期的「全民調」，各派系恐怕什麼鬼事情都搞得出來。

柯家聲認為，當國民黨還拿香跟著民進黨拜時，蔡英文早已回過頭把早期對台灣社會的控制力、統御力學了起來，反觀國民黨還把民進黨拋棄的「全民調」當成寶貝。他甚至指出，民進黨在2004年就下達「割喉割到斷」的戰術，就是要以消滅國民黨為最高指導原則，但國民黨內仍沒有人看得清楚，才會一路輸到現在，且難以翻身。

柯家聲分析表示，為何國民黨、民進黨的差別這麼大？因兩蔣之後國民黨所招募的黨員及組織都沒做好功課，以致大家對國民黨的政治思想、理念是什麼搞不清楚，國民黨的從政人員要如何下放到選區去宣揚理念、拉選票呢？他更直言，國民黨連對年輕人都掰不出個論述。