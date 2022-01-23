根據《美麗島電子報》搶先曝光的2022年1月國政民調顯示，民進黨正向評價為46.3%(上升0.2%)，負向評價為41.4%(下滑2.8%)；國民黨好感度的正向評價為22.7%(下滑5.3%)，負向評價為63.0%(上升4.9%)。前民進黨立委郭正亮表示，國民黨議員的總得票數一直都超過市長，所以不要低估國民黨議員的實力。

針對國民黨的好感度大輸民進黨，郭正亮23日在政論節目《新聞大白話》中分析指出，國民黨大部分的候選人不一定會請黨主席朱立倫站台，而且坦白說，國民黨大部分都是資深的議員，累積了很多組織跟地方的資源，所以票投出來是不可小覷的。而國民黨向來議員的總得票數一直都超過市長，所以不要低估國民黨議員的實力。

郭正亮接著表示，當然40歲以下的選民，確實很多跑到民眾黨去。而國民黨大約45歲就叫新生代，40歲以下的就很少，所以這是國民黨自己的問題，比如他們有沒有努力在經營臉書等等，坦白講有人是在努力，但是給人家的感覺，就不是網路上多數的聲音，這些人就是創新性不夠。

郭正亮指出，也不要太高估蔡英文去講蔣經國的得分，國民黨很高興蔡英文靠過來了，但是蔣經國還有另外兩個部分，是民進黨不好講的，一個就是他親民，接近平民大眾，這部分剛好對比民進黨逐漸有一些菁英離基層民眾愈來愈遠；還有就是經濟建設，2019年，他看過《遠見》一個民調，問誰對台灣經濟最有貢獻，蔣經國一個人就拿到78%。