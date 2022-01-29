前高雄市長韓國瑜前晚邀國民黨主席朱立倫、前主席江啟臣、戰鬥藍發起人趙少康趁著春節前夕聚餐，還約晚間10點半同步在臉書貼聚餐照片，引發各界關注。對此，昔擔任顏寬恒發言人的白喬茵昨在臉書表示，這巨頭集合的畫面一定讓支持者感動萬分，尤其時間點落在過年前，更多了團圓和團結的氣氛，更透過照片昭告大家「他們願意一起擔下來。這讓烏雲環繞頂上的國民黨再度露出曙光」。

藍營四大咖餐敘、約好臉書貼照片，想營造團結氛圍，為氣勢跌到谷底的國民黨提振士氣，江啟臣昨說，其實就是過年前餐敘，彼此相互拜年，此時此刻的國民黨應該讓外界團結、團圓的感覺；趙少康則說，大家坐在一起就是團結的象徵。

白喬茵在臉書說，乍看照片以為是P圖，沒想到是真人真事真實上演，只是四個男人吃茶餐廳怪彆扭的，因為除了快炒或煲類，點心大多是一式三份，四個人吃三份的結果，不是有人吃不到，就是有人得剝一半問另一人要不要分著吃。但她說，「就像政治上，不管是年底選舉或者之後的2024大選，資源、位子都有限，如果一個東西大家都想要，該怎麼喬？一個坑注定塞不進兩個人，所以得有人大器割愛或學習分享，才能成就融洽的大局(飯局)，飯桌上的今日，就是國民黨的來日」。

白喬茵指出，批評很簡單，承擔卻很難，很多人在國民黨元氣耗弱時不願當母雞，選擇歲月靜好、能閃就閃，但眼前這四個男人，不管有頭髮還是沒頭髮，皆透過此張照片告訴大家：他們願意一起擔下來。這讓烏雲環繞頂上的國民黨再度露出曙光，不論他們協議好各自用什麼方式來擔，她都認為是好的開始。