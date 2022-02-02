大娘初二回娘家，不少政治人物在臉書分享心情，新北市長侯友宜今（2日）中午在臉書透露，每年回娘家是他童年時最期待的時刻，這份珍藏在心底的珍貴回憶，教會了他簡單樸實生活的可貴，更奠定了樂於付出的熱忱。

侯友宜在臉書表示，近期在府內遇到了同仁的小朋友，也想起小時候回外婆家的時光，每年初二，媽媽都會帶著他們坐著客運回到外婆家，那天許多表兄弟姊妹也會回來，家裡4、50個人在，大人們聊天問候，小孩們一起玩樂，非常熱鬧，自己每年回去都會跟著外婆，等她派差事，而最常做的就是剝花生，剝好ㄧ罐可以有一角的工資，付出勞力後得到回饋，也是他最能賺到零用錢的機會，加上紅包錢湊一湊，都會去買戳戳樂、抽牌子跟兄弟姐妹們一起玩，趁機賺點小零用錢，雖然最後都會繳交公庫，但期待有沒有中獎的心情，與家人共處的點滴，讓時間就那麼的在歡笑間走過，再踏實也不過了。

至於回外婆家的團圓時刻，侯友宜說，開飯時小孩們都站在旁邊端著碗吃，桌上沒有大魚大肉，就是簡單的炒米粉、蘿蔔魚丸貢丸湯，是外婆家的味道，那種單純簡單的愉悅，到長大了都還刻在心頭。他表示，簡樸踏實、幾分努力就有幾分收獲，是童年跟媽媽回娘家耳濡目染所學到的價值觀。在這樣的價值觀築底下，人生有目標、有堅定的信念，就能勇往直前，與更多默默做事的人ㄧ起耕耘，讓我們的國家更好，讓孩子們安心長大。

此貼文曝光後，截至15時20分為止，已有近萬名網友按讚，不少人紛紛留言表示，「樸實付出的好市長，給我們最好的做人處事的榜樣！」「真的很懷念小時候的外婆家」、「市長讚啦，新春愉快」。