國民黨上午舉行「抗議突襲開放核食 蔡政府踐踏779萬民意！」記者會。（張鎧乙攝）

國民黨智庫執行長柯志恩表示，行政院宣稱台灣的檢測標準符合國際標準，甚至比CODEX更嚴格，接著她秀出科學數據打臉，指台灣比照日本訂定的標準，但烏克蘭、俄羅斯在銫137的容許值比日本更加嚴格，且至今政府引用的都是日本數據，試問台灣的食安自主權在哪裡？（國民黨提供）

行政院今天宣布解禁日本核災區福島5縣市食品，國民黨隨即召開記者會表達嚴正反對立場，強烈譴責民進黨政府蠻橫行徑。國民黨智庫執行長柯志恩表示，行政院宣稱台灣的檢測標準符合國際標準，甚至比CODEX更嚴格，接著她秀出科學數據打臉，指台灣比照日本訂定的標準，但烏克蘭、俄羅斯在銫137的容許值比日本更加嚴格，且至今政府引用的都是日本數據，試問台灣的食安自主權在哪裡？

國民黨上午舉行「抗議突襲開放核食 蔡政府踐踏779萬民意！」記者會，祕書長黃健庭嚴正表示，2018年高達779萬民意反核食進口，今天在核食安全性未獲得可靠的科學驗證、缺乏客觀的風險評估及完整的檢驗配套，民眾的疑慮也未消除下，民進黨政府執意開放進口，不僅是踐踏民意，更是置全民的健康於不顧。

黃健庭批評，民進黨開放萊豬，宣稱為了加入CPTPP，開放核食也說是為了加入CPTPP，實際上是一再以「似是而非」的理由欺騙民眾，為自己在國際經貿外交上的無能找藉口；過去民進黨不經國會討論，不跟人民溝通，就逕自開放萊豬，如今又「霸王硬上弓」開放核食，再次顯露這個政府獨裁、反民主的本質。

黃健庭強調，國民黨珍視台日友好，更支持深化雙方經貿，但堅決反對以犧牲民眾的健康為代價，他說，國民黨絕對堅定的與民意站在一起，立法院黨團、執政縣市與地方議會，會一起全力監督，為食安與民眾的健康嚴格把關，也提醒民進黨，必將為與民意對立付出代價。

至於如何嚴格為民眾把關食安，黃健庭進一步表示，把關辦法包括藍營縣市端出地方自治條例，訂定比中央更嚴格的標準審核福島5縣市食品，或是規定學校不准進口福島5縣市食品等，這是初步的構想，還要視後續各地方議會提出辦法後通過為主。

文傳會副主委王鴻薇表示，2018年反核食公投結果，顯示不分藍綠都支持反核食進口，但蔡政府卻把去年反萊豬公投結果與反核食公投畫上等號，稱人民同意進口核食，這根本是胡說八道、扭曲民意。

文傳會副主委黃子哲則批評，2016年民進黨中央與執政縣市聯合聲明反核食，才短短幾年就門戶大開，用粗暴手段罔顧程序正義開放日本核食，接著，他四問蔡政府，是否有完整的風險評估？開放日本核食，如何做到分類開放、分級管理？日本提供的核食產地證明，是否有官方認證？邊境管理抽樣是否足夠？要求蔡政府誠實完整回答這四大疑慮。