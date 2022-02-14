台北市副市長黃珊珊日前談論攤販精進計畫時，提及前總統馬英九擔任台北市長時曾說從未在攤販買過東西，引發各關注。對此，正在苦行400公里謝票之旅的國民黨台北市議員羅智強表示，黃珊珊對馬英九不食人間煙火的批評，自己想用一個小故事來回應黃珊珊。

羅智強今（14日）在臉書發文表示，自己啟程謝票400公里的第一天，就接到馬英九的電話，說「智強，我來陪你走」！羅感性表示，馬英九和他敲定2月16日早上8點半，一起從台中大甲鎮瀾宮出發，這就是馬英九的貼心和「食人間煙火」。

至於黃珊珊對馬英九不食人間煙火的批評，羅智強稱，自己想用一個小故事來回答黃珊珊，他曾在景美河濱單車道，遇到一位民眾要他幫忙向「救命恩人」馬英九道謝，因為這位民眾體重曾經超過120公斤，被醫生警告再不好好運動連命都會沒有，這讓民眾很苦惱，因為20年前在台北市，運動不是一件很方便的事情。

羅智強指出，直到馬英九規劃興建了12座市民運動中心，建設100多公里的河濱步道，有方便的運動場域，這位民眾才終於養成了每天運動的好習慣，多年下來，成功甩肉近50公斤。

從台北走路走到苗栗，羅智強稱，自己已走了150公里，途中經過了好幾座運動中心，這些大家都要感謝馬英九，馬是台灣的「運動中心之父」，不但在台北規劃興建12座市民運動中心，在自己當總統府副秘書長後，馬英九也指示他管考，把如何協助全台灣各縣市政府興建市民運動中心，作為重點建設追蹤事項，馬還對他說了一句很好笑的話，「動吾動以及人之動」，意思是馬很愛運動，所以希望帶動全台灣的運動風氣，「我想把這一個溫暖的小故事，送給黃珊珊」。