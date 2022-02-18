前台北市長郝龍斌日前再度拋出「藍白合」議題，遭台北副市長黃珊珊反嗆國民黨是哆啦A夢中的胖虎，對此，資深媒體人黃創夏表示，黃珊珊這樣做的緣由，除了表明參選到底決心外，也擔心自己是不是會被台北市長柯文哲給出賣。

2022台北市長選戰藍綠白爭霸，郝龍斌二度拋出「藍白合」策略，還嗆民眾黨成事不足、敗事有餘；志在參選的北市副市長黃珊珊16日接受專訪指出，藍白合就是假議題，還舉哆啦A夢中的胖虎來比喻，酸國民黨嘴上說合作，背後只為政黨利益，還直言如果藍營過去真做得好，就不會丟掉政權。

對於黃珊珊批評國民黨是胖虎，黃創夏17日在政論節目《年代向錢看》上表示，現在黃珊珊就是要把國民黨塑造成一個沒用的政黨，像胖虎一樣一直在欺負人，為何黃珊珊要這樣做？因為黃是背水一戰，絕對不退，所以已無藍白合作的可能性；其次，黃珊珊也擔心自己被柯文哲出賣，因為柯文哲目前在備戰2024，傳出過年前曾會面前總統馬英九，如果柯連馬都能和解，那黃也會擔憂會不會被柯文哲出賣。

另外，黃創夏指出，據他觀察一個對泛藍較友善的網路民調，結果顯示網友對蔣萬安選北市長的看好度為51%，因為以前那網站在做北市長看好度，蔣萬安的看好度皆為七、八成，現在蔣萬安只有五成，代表蔣萬安真的危險了。