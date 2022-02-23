台北市長柯文哲今（23）早在臉書貼出一張搭公車的畫面，自嘲是「一個追公車老灰啊的日常」，不少支持者鼓勵「市長好辛苦」，不過也有網友認為柯文哲此舉毫無意義，指出公車問題長久沒解決，批評他「做與庶民同樣的動作，但腦海中想的是怎麼爬上更高位」。

柯文哲今日一早就在臉書貼出1張「追公車老灰啊」的日常照，只見柯文哲雙眼有點無神、眼鏡還起了霧，讓他自嘲是「眼神發電機」，支持者則大讚「又累又冷，阿北辛苦了」、「工作認真又負責的老灰呀」、「謝謝，能夠體會庶民生活的才是最好的市長」。

不過也有PTT鄉民抱持不同意見，認為雖然柯文哲愛搭公車確實是一件好事，但問題是過去這麼多年，公車許多問題還是沒解決，如低底盤公車不靠邊、司機過勞等問題都未見改善，質疑「親愛的柯市長，你有想過要處理嗎？如果沒有，天天搭公車這件事，就只是一個沒意義的舉動」。

該鄉民指出，庶民要的親民政治人物，是能理解並體會庶民的困難，然後利用自身的政治能量去改善它，而不是做與庶民同樣的動作，但腦海中想的是怎麼爬上更高位。