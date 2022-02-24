金門縣政府爭取小三通的清明專案，目標先以縣籍民眾為主，希望基於人道考量、有限往來2大準則，起到小兩岸破冰的作用。國民黨立委陳玉珍今表示，民進黨對大陸有敵意，反中意識非常重，不希望政治因素影響到小三通復航。

陸委會指出，23日下午收到金門縣政府正式來函，目前檢視相關內容中，將會同相關依整體情勢綜合評估，並無阻撓問題。

國民黨立委江啟臣表示，希望隔離檢疫措施都是回歸專業跟人民健康角度思考，不要做政治考量，不管小三通還是兩岸交流，如果是因為疫情關係中斷受限，未來也應該從疫情角度思考是否重新開啟跟恢復，回歸防疫角度思考。

國民黨立委洪孟楷表示，任何措施都是防疫優先然後民生優先，最後才考慮政治，金門縣政府提這樣的申請，是合情合理也合法，疫情指揮中心應做通盤考量，也應該要考量當地實際狀況，在防疫能控制得宜兼顧民生下，沒理由不核准讓他們施行，金門縣府一定以健康為優先，金門縣政府都願意負責了，指揮中心也應該從善如流，不要政治考量，阻斷當地居民需求。