國民黨團今天舉行記者會，質疑公民監督國會聯盟立場不公、評鑑偏頗、混淆視聽，昨天內部決議，將公督盟列為待觀察名單，即日起39位國民黨立委將不再提供資料給公督盟，拒絕被公督盟品頭論足。

公督盟長期以來，定期對立委問政表現進行點評，依據提案數、出席率等作為評鑑指標，也會向立委索取相關資料，供評鑑使用，朝野立委都曾獲獎過。

國民黨團總召費鴻泰表示，原則上視所有媒體都是公正客觀，然而，最近有很多立委反應公督盟不公正，因此，昨天黨團大會上，決議即刻起把公督盟列為待觀察名單，拒絕提供任何資料給他們。

費鴻泰舉例，去年民進黨團在院會突襲將110年度總預算案自委員會抽出逕付二讀，這是在民國38年以後立院從未發生過的事，但公督盟永遠在間督國民黨，2天後公督盟發現輿論指責民進黨才又對外發表聲明，表面上還是指責國民黨，然後替民進黨找台階。

費鴻泰接著說，公督盟日前開記者會，希望地方議員的財產能夠透明公開，還指責國民黨未參加，但經查證，黨團根本沒收到採訪通知，他痛批，公督盟眼睛帶著綠色眼鏡，無論國民黨在朝在野，都在監督國民黨。

國民黨團書記長陳玉珍指出，前華視總經理莊豐嘉先前踐踏國會尊嚴，威脅國民黨團，公督盟執行長張宏林竟和莊豐嘉合開記者會，為莊背書，甚至在記者會上指鹿為馬，意圖挑起族群對立，誆稱國民黨不重視台語台，對在野黨隨便扣帽子，凸顯心中已失去公正立場，只要是國民黨做的就是錯的。