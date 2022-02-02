國民黨立委陳以信於美東時間與華府聯邦參議員史特勞斯(Paul Strauss)與布朗（Michael Brown)會面餐敘，談及近期台海局勢與美中關係。史特勞斯前次訪台為1996年，他表示仍對台灣念念不忘，未來如有機會很願意再次訪台。陳以信也向兩人表示國民黨已恢復駐美代表處，將加強與華府各界交流活動。

陳以信昨與聯邦參議院外交委員會數位資深政策幕僚座談，他們指出當前外委會參議員多認為，中國議題遠比俄羅斯議題還重要，也同意當前台海問題缺乏危機管理，兩岸一旦在空中或海上擦槍走火，美國將被捲入不可預期的戰爭風險當中。陳以信並指出過往兩年台美國會交流太少，不利雙方形成共識立場。

接著陳以信前往華盛頓（哥倫比亞特區）市政府，與市務卿巴賽（Kimberly Bassett）女士會面。兩人談及華府近期市政發展，並討論城市外交的具體作法，巴賽女士表示願與台灣地方城市擴大交流互動。

陳以信此行將在華府停留四天，將持續拜會聯邦眾議員與兩黨資深幕僚，與行政部門會談，舉辦大華府地區僑界餐敘，並與多位華府重要智庫學者進行視訊會議。