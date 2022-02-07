美國最新軍事情報評估，俄羅斯一旦發動攻勢，烏克蘭首都基輔可能幾天內就會淪陷，多達5萬平民非死即傷。俄國資深外交官痛斥這種說法危言聳聽，還說這是不可能發生的事情。

俄羅斯駐聯合國副大使紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）今天推文說：「（他們）又在散播瘋狂言論和恐怖謠言。倘若換成我們說，美國將在一週內占領倫敦並造成30萬平民死亡，又會如何？」

「華盛頓郵報」報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）所屬的「團結俄羅斯黨」（United Russia Party）成員、國會議員杜羅夫（ Artem Turov）指控美國散布假消息，並「竭盡所能煽動新衝突」。

美國官員過去幾天已向國會議員和歐洲夥伴簡報這份報告，這是美方對烏克蘭安全局勢惡化的最悲觀評估。白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天為這番說法辯護。

蘇利文在美國國家廣播公司新聞網（NBC News）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）中說：「我們正處於關鍵時刻，某些事情可能發生。也就是說，俄羅斯隨時都有可能升級軍事行動、入侵烏克蘭。」他還說：「我們認為，俄羅斯已具備對烏克蘭採取重大軍事行動的能力，我們一直努力設法因應。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）辦公室今天表示，藉由外交解決方案讓情勢降溫的可能性大於戰爭。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在聲明中表示：「對當前局勢進行坦率評估後顯示，找到外交解方讓情勢降溫的可能性，仍遠大於情勢進一步升溫的威脅。」

此外，美國總統拜登政府還警告，莫斯科當局考慮自導自演，拍攝一部逼真的宣傳影片，以虛假內容指控烏克蘭軍隊攻擊俄國領土或說俄語的民眾，作為入侵的藉口；克里姆林宮（Kremlin）極力否認這類說法。

消息人士說，俄羅斯已部署約7成全面入侵烏克蘭所需戰力，且將派出更多營戰術群到烏俄邊界，恐怕很快就能占領基輔，推翻烏克蘭民選總統澤倫斯基，恐促使多達500萬人逃離母國，並在歐洲掀起一波難民危機。

截至4日為止的兩週內，俄國部署到烏克蘭邊界的營戰術群已從60個增至83個，還有14個在運送中，每個營戰術群約有750名軍人。

白宮表示，美方並不清楚蒲亭是否已就入侵烏克蘭做出最終決定，但衛星影像和其他情報顯示，蒲亭已在烏克蘭邊界集結超過10萬兵力，一名西方安全官員說是13萬，一旦入侵，將是二戰以來歐洲規模最大的陸上攻擊行動。

俄國否認有意入侵烏克蘭，但明確表示俄方認為西方在烏克蘭這個前蘇聯國家部署軍隊和武器是不可接受的安全威脅。蒲亭指控美國和歐洲盟邦無視他的主要訴求，包括拒絕讓烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）、不在俄羅斯邊界部署攻擊性打擊武器，還要北約不得東擴，回復軍事部署至1997年以前的狀態。