德國贈送烏克蘭5000頂頭盔被罵翻。

13萬俄羅斯大軍可能入侵烏克蘭，德國先前贈送5000頂頭盔挨轟是場「笑話」，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）接受《華盛頓郵報》專訪回應，指出是應烏克蘭方面要求贈予。

德國總理蕭茲即將在美東時間今（7）日在白宮與美國總統拜登會面，《華盛頓郵報》（The Washington Post）今日刊登蕭茲專訪內容，親自回應外界質疑德國在烏克蘭危機中親俄、未力挺基輔的質疑。報導指這是蕭茲2021年12月8日上任以來首度訪美，也是首度接受國際媒體專訪。

當被問及德國贈送烏克蘭5000頂頭盔而非武器面臨批評時，蕭茲回應有2點，第一，他說德國是應烏克蘭要求給予頭盔；第二，德國對出口武器到衝突區域有嚴格限制，他強調，德國從前朝政府開始就限制武器出口，這些作法由來已久，現在只是延續相關作法。

■烏克蘭危機讓德國被批評是不可靠的盟友，有讓你感到困擾嗎？

蕭茲回應事實比傳聞更重要。他說事實是德國是北大西洋公約組織（NATO）在歐洲大陸的最大成員國，德國持續加強軍事力量，是「非常好的夥伴」。他強調德國就烏克蘭問題與北約盟友、歐盟、美國合作，德國對俄羅斯的嚴厲回應是，「如果他們入侵，將會付出非常高的代價，而我們非常努力地想擺脫這種情況。」

■針對外界批評德國對烏克蘭及北約來說不是強而有力的盟友，你怎麼說？

蕭茲說在經濟方面，德國是烏克蘭最強大的支持者，未來也還會是。他說過去7年來，德國已經支持烏克蘭約20億美元，在再生能源與未來新科技方面與烏克蘭合作。

他進一步強調，在歐陸國家之中，德國的國防預算高居第一，北約反應部隊中有數千人是德國士兵，德國也在立陶宛部署數百士兵，目前更派遣數架戰機前往羅馬尼亞，與盟友一同巡邏空域。

■如果俄羅斯再次入侵烏克蘭，德國會中止北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管路的開通程序嗎？

蕭茲回應德國已準備好與盟友採取一切必要措施，他說無法進一步提供具體細節，不過德國的回應將是團結及斷然的，他說在天然氣運輸及歐洲能源主權方面，德國與美國已經有清楚共識，德國將會支持烏克蘭，並且強烈爭取讓管線通過烏克蘭，而且如果管線受到威脅，德國的態度也會非常強硬。

■蕭茲15日將訪問莫斯科，屆時將向普丁傳遞什麼訊息？

蕭茲說他將告訴普丁，如果俄羅斯入侵烏克蘭，將付出非常高昂的代價，同時西方盟友也將努力運用現有所有溝通管道。這些溝通管道包含美俄會談、北約-俄羅斯委員會（NATO-Russia Council）、歐洲安全暨合作組織（OSCE），以及由德、法、俄、烏4方參與的「諾曼第架構」（Normandy format）。